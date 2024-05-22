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Виктор Медведчук: Участвовать в переговорах от Украины с 21 мая больше некому

Виктор Медведчук: Участвовать в переговорах от Украины с 21 мая больше некому

С 21 мая 2024 года переговоры с Российской Федерацией от имени киевского режима вести некому. Об этом во время общения с РИА Новости заявил руководитель движения «Другая Украина» и доктор юридических наук Виктор Медведчук.

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