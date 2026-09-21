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В Новгородской области в парламент проходят «Партия пенсионеров» и «Яблоко»

В Новгородской области в парламент проходят «Партия пенсионеров» и «Яблоко»

Новгородская область стала единственным регионом в избирательной кампании 2026 года, где список «Яблока» был допущен к выборам в региональный парламент.

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