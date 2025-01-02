Астраханцев приглашают на мастер-класс по дудлинг раскрашиванию

Модельные библиотеки Астрахани организуют новогодние мастер-классы для детей и взрослых. 3 января в Центральной городской библиотеке с 10 часов начнется мероприятие «Рождественские украшения», где будут мастерить праздничные сувениры.
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