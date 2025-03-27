❗️ОВО по Новоаннинскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» приглашает кандидатов на должность полицейского.
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❗️ОВО по Новоаннинскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» приглашает кандидатов на должность полицейского.