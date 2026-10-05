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В Перми владелец вегетарианского кафе закрывает фирму, управляющую салонами массажа

Пермское ООО «Управляющая компания „Массанте“», связанное с основателем сети магазинов здорового питания и кафе «Лакшми» Нинелем Лесковым, находится в процессе ликвидации.

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