РИА «Новости»: зарплата командира атомной подлодки составляет до 400 тыс. рублей

За последние несколько лет зарплата моряков-подводников ВМФ серьезно выросла. Командир атомной подводной лодки в России получает до 400 тысяч рублей в месяц, рассказал РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.
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