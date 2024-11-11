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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тамбиев после 3:4 с «Автомобилистом»: «Адмирал» играл на равных с первыми четырьмя клубами Востока. Болельщика не обманешь, он приходит только на хорошую команду»

– Сложный матч, хороший соперник с малым количеством слабых мест. Ребята проявили характер, самоотверженность.

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