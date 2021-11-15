«Минус» $65,7 млрд: Капиталы подались в бега из России всерьез и надолго

Руслан Техажев

В статье хорошо понятно только одно-капитал бежит из России. И совершенно не понятно-почему! А потому, что капитал, то бишь капиталистические отношения-это не фирма по соцобеспечению, и если Вы дали благоприятные возможности не своему, отечественному капиталу, а забугорному, так и будет. Он без вашего спроса будет уходить туда, где ему светит больше прибыли. Свой капитал вы можете и притормозить, договориться о временном терпении снижения доходов, но и он взбунтует со временем, и тогда спонтанная борьба политики государства с государственным капиталом! Итог-революционная бомба и разрушение государства. К чему мы со всё большим ускорением идём. Так я понимаю нынешнюю ситуацию в России и суть статьи о бегстве капитала из России. В моём понятии срочно надо закрыть влияние на внутрихозяй ственную деятельность России "друзей" из-за границы, изгнать всех тн "эффективных менеджеров" из органов руководства страны и её предприятиями, тех кого нам навязали в лихие 90-ые годы. И не бояться пользоваться опытом бывшего СССР, хотя бы тем, который смог осуществить послевоенное восстановление хозяйства в Государстве. И при котором не то что не было инфляции, а ежегодно цены не повышались а снижались! То есть надо создать механизм хозяйствования без воровства!