🇺🇦Боевики ВСУ под натиском российских подразделений продолжают покидать свои позиции, понимая, что смерть неизбежна🔥 #ВСУ #ЗСУ #Отступление #СВО.
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🇺🇦Боевики ВСУ под натиском российских подразделений продолжают покидать свои позиции, понимая, что смерть неизбежна🔥 #ВСУ #ЗСУ #Отступление #СВО.
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