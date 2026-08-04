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ФИФА опровергла информацию о звонке Инфантино в администрацию Трампа

ФИФА опровергла звонок Инфантино в администрацию Трампа Пресс-служба ФИФА сообщила, что президент организации Джанни Инфантино не совершал звонков президенту США Дональду Трампу или членам его администрации в последние дни.

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