Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Андрей
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    А что ты хотел от пожизненных педерастов?!Без названия

Беспредел подростков-мигрантов стал последней каплей. Самосуд стали устраивать местные подростки

Беспредел подростков-мигрантов стал последней каплей. Самосуд стали устраивать местные подростки

Еще не так давно все СМИ трубили о банде подростков-мигрантов, которые за несколько месяцев успели навести шороха в северной столице.

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