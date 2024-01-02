НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Лучший бомбардир «Краснодара» Кордоба интересен клубам из ОАЭ. Сумма трансфера может составить 10-12 млн евро, «быки» не хотят отпускать форварда зимой

Лучший бомбардир «Краснодара» Кордоба интересен клубам из ОАЭ. Сумма трансфера может составить 10-12 млн евро, «быки» не хотят отпускать форварда зимой

По информации «РБ Спорт», 30-летний нападающий попал в сферу интересов клубов из Объединенных Арабских Эмиратов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх