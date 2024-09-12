В России практически исчерпаны крупные месторождения полезных ископаемых

Глава Минприроды Александр Козлов заявил о проблеме с геологоразведкой в России. По его словам, большинство крупных и легкодоступных месторождений полезных ископаемых, включая нефть и газ, уже исчерпаны, пишет ТАСС.
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