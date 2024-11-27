В Ялте появится общежитие для учителей, медиков и полицейских

Первой предоставит общежитие дефицитным кадрам Ялта К 1 декабря должна быть готова смета, а уже в 2025 году первые жильцы (учителя, медработники, спасатели, силовики) смогут отпраздновать новоселье в новом ялтинском общежитии.
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