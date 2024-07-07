Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2024

Сборная Англии обыграла команду Швейцарии в серии послематчевых пенальти в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года, который завершился со счетом 1:1 по итогам основного и дополнительного времени.
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