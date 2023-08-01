Тут случилось смешное — европейские энергетические компании, такие как Shell Plc, TotalEnergies SE, Equinor ASA и Repsol SA, очень оскорбились тем, что из-за резкого и значительного падения прибыли их акции очень сильно обесценились — в отличие от акций подобных американских компаний.
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