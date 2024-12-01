Есть первый 100% результат дедолларизации

Мы так долго говорим о дедолларизации, так долго идём по пути искоренения токсичной валюты в своих внешнеэкономических отношениях, что это уже опять стало напоминать старое советское воззвание о том, что запад загнивает.
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