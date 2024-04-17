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Учебник по "окружайке" — пытка для детей и родителей? Как сделать уроки по предмету интересными?

Учебник по "окружайке" — пытка для детей и родителей? Как сделать уроки по предмету интересными?

Ненависть. Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ В нашем канале "Хакнем Школа" мы уже публиковали статью с критикой нового учебника по "окружайке" под названием "Окружающий мир", А.

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Комментарии
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Россиянин
Нужно просто вернуться к советским учебникам. Причем к тем, которые писались в 1950 годах, при Сталине. Там все четко и доходчиво расписано. Называется ПРИРОДОВЕДЕНИЕ. А еще для лета были книжки &quot;Знай и умей&quot;. Гигрометры из сосновых шишек делали. Много чего.
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