Учебник по "окружайке" — пытка для детей и родителей? Как сделать уроки по предмету интересными?

Россиянин

Нужно просто вернуться к советским учебникам. Причем к тем, которые писались в 1950 годах, при Сталине. Там все четко и доходчиво расписано. Называется ПРИРОДОВЕДЕНИЕ. А еще для лета были книжки "Знай и умей". Гигрометры из сосновых шишек делали. Много чего.