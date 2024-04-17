Учебник по "окружайке" — пытка для детей и родителей? Как сделать уроки по предмету интересными?

Ненависть. Авторские права на иллюстрацию принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ В нашем канале "Хакнем Школа" мы уже публиковали статью с критикой нового учебника по "окружайке" под названием "Окружающий мир", А.
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