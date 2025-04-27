В аэропорту Кишинева задержали главу Совета российских соотечественников

Общественнику не назвали причины задержания, но сотрудники пограничной полиции обращались с ним корректно Руководитель Совета российских соотечественников в Молдавии, глава оргкомитета "Победа" Алексей Петрович сообщил в Telegram-канале о задержании в аэропорту Кишинева.