В аэропорту Кишинева задержали главу Совета российских соотечественников

Общественнику не назвали причины задержания, но сотрудники пограничной полиции обращались с ним корректно Руководитель Совета российских соотечественников в Молдавии, глава оргкомитета "Победа" Алексей Петрович сообщил в Telegram-канале о задержании в аэропорту Кишинева.
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