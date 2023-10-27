Астраханец, зарывший тело односельчанина в выгребной яме, осужден на 8 лет

Житель Харабалинского района признан виновным в убийстве своего знакомого. Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР Астраханской области Андрей Хегай, следствием и судом установлено, что ранним утром 27 июля во дворе одного из домов в селе Сасыколи компания из трех мужчин распивала спиртное.