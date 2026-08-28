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ISU усложнил правила допуска российских фигуристов на Гран-при

ISU усложнил правила допуска российских фигуристов на Гран-при

Международный союз конькобежцев (ISU) изменил правила допуска спортсменов из России и Белоруссии, касающиеся отбора фигуристов на этапы серии Гран-при.

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