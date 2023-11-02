В России предложили ограничить торговлю мороженым с алкоголем

Подростки могут покупать его без ограничений.фото: https://pixabay.com/stocksnap--> Минэкономразвития и внешних связей Амурской области обратилось в Минфин России с просьбой ограничить продажу мороженого с алкоголем.
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