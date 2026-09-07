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Охота за натовским грузом: российская армия накрыла три морские цели ВСУ

Охота за натовским грузом: российская армия накрыла три морские цели ВСУ

Российская армия продолжает атаковать портовые объекты и морские суда, которые используются в военных целях для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Министерстве обороны РФ .

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