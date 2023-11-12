В России могут разрешить сдавать квартиры посуточно лишь с разрешения соседей

В России разрабатывают законопроект, по которому квартиру можно будет сдавать посуточно при условии, что это не создает неудобств соседям, сообщили в газете "Известия" со ссылкой на комитет Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
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