Трамп отказался от дебатов с Харрис

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выдвинутый кандидатом от республиканцев на пост главы Белого дома, отказался от участия в новых дебатах со своей соперницей от демократов – действующим вице-президентом Камалой Харрис.
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