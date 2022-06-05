Сложно ли сделать шаг навстречу Богу

Кажется, что сегодня многие забыли о том, что есть вера, любовь, милосердие, доброта, единение… Страшно, когда веками устоявшиеся традиции православной церкви начинают «раскалываться»… Зачем? Почему? Много веков православные жили в мире, благости друг к другу… Мне страшно смотреть на те кадры из Украины, когда священников Московского патриархата просто «выбрасывают» из храмов, обливают водой, а прихожан не пускают в церкви! Некоторые утверждают, что эта политика… Я считаю, что наша правая вера всегда спасала человека в трудное время.