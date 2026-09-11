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Le Soir: Каллас признала серьезные трудности в отношениях ЕС и США

Le Soir: Каллас признала серьезные трудности в отношениях ЕС и США

Связи Евросоюза и США при нынешней администрации переживают непростой период. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью бельгийской газете Le Soir .

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