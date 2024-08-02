Подарок русским в небе надо Львовом. 15 миллионов премии за первый F-16

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Сегодня 489 прочитали Украинский режим получил очередное "чудо-оружие", от которого сначала ожидали перелома ситуации в войне, потом заявляли, что оно окажет серьёзное сдерживающее воздействие на русскую авиацию; ну а в последнее время скромно заявляют, что оно будет полезно украинцам.