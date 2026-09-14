❗️⚡️На авиабазе Уайтмен в штате Миссури будет построен специализированный ангар для проведения радиочастотных измерений и контроля параметров малозаметности стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.
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