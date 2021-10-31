Ока-лимузин: да, и такая была!

На первый взгляд это была та же Ока или КамАЗ‑11113, однако машину отличали широкая центральная стойка, увеличенная колесная база (2330 мм вместо 2180 мм) и четырехцилиндровый двигатель МеМЗ‑2451 от Таврии вместо двухцилиндрового вазовского.