Ока-лимузин: да, и такая была!

На первый взгляд это была та же Ока или КамАЗ‑11113, однако машину отличали широкая центральная стойка, увеличенная колесная база (2330 мм вместо 2180 мм) и четырехцилиндровый двигатель МеМЗ‑2451 от Таврии вместо двухцилиндрового вазовского.
На первый взгляд это была та же Ока или КамАЗ‑11113, однако машину отличали широкая центральная стойка, увеличенная колесная база (2330 мм вместо 2180 мм) и четырехцилиндровый двигатель МеМЗ‑2451 от Таврии вместо двухцилиндрового вазовского.
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