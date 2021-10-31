За рулём

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Володя
    Извинятся и отпустят, полицию накажут, охотоведа уволят. Как посмели на слугу народа наезжать.Депутата от КПРФ ...
  • Алекс ZLOYBOY
    Да давно пора... Придорожные полицейские! Сколько "умных стран" по этому вопросу вокруг? Взять Финляндию... Имярек пр...Штрафы привяжут к...
  • Владимир Соловьев
    С Икстрейлом всё в порядке. Только амортизаторы не совсем упругие.Что не так с Икст...

Ока-лимузин: да, и такая была!

Ока-лимузин: да, и такая была!

На первый взгляд это была та же Ока или КамАЗ‑11113, однако машину отличали широкая центральная стойка, увеличенная колесная база (2330 мм вместо 2180 мм) и четырехцилиндровый двигатель МеМЗ‑2451 от Таврии вместо двухцилиндрового вазовского.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх