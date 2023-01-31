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Где в Архангельске отключат коммунальные удобства 31 января?

Где в Архангельске отключат коммунальные удобства 31 января?

Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельска. С 9:00 до 17:00 электроснабжение отключат по адресам: проспект Ломоносова, 224/1, 226/1; улица Вологодская, 33, 39, 41/2; улица Самойло, 17, 17/1; улица Гагарина, 13б, 15; улица Чкалова, 5, 7, 7/1, 9; улица Калинина, 4, 6, 8; улица Ленина, 6, 6/1, 8, 8/1, 10; улица Школьная, 81, 84/1, 84/2, 84/3, 108, 108/1, 108/2, 166, 169, 171, 173.

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