МО показало кадры взятия под контроль Лошакова и Комиссарова

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Кадры взятия под контроль сразу двух населенных пунктов Харьковской области - Лошакова и Комиссарова - подразделениями группировки войск "Север" опубликовали в российском военном ведомстве.
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