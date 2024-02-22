В Кабардино-Балкарии будут судить владикавказца за оборот не соответствующих ГОСТу водки и коньяка

Следственным отделением ОМВД России по Лескенскому району Кабардино-Балкарской Республики завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя г.
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