Самым высокооплачиваемым специалистом в России оказался топ-менеджер нефтегазовой отрасли

Специалисты провели анализ среди профессий с самой высокой заработной платой в России. Лидирующие позиции заняли топ-менеджеры нефтегазовой, логистической и фармацевтической отраслей.
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