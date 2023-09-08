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Самым высокооплачиваемым специалистом в России оказался топ-менеджер нефтегазовой отрасли

Самым высокооплачиваемым специалистом в России оказался топ-менеджер нефтегазовой отрасли

Специалисты провели анализ среди профессий с самой высокой заработной платой в России. Лидирующие позиции заняли топ-менеджеры нефтегазовой, логистической и фармацевтической отраслей.

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