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Масштабная противорейдовая работа ВС РФ в значительной степени сковала силы противника в Курской области

Масштабная противорейдовая работа ВС РФ в значительной степени сковала силы противника в Курской области

В Курской области продолжаются боевые действия. В первые несколько дней противнику удалось занять значительные территории в Суджанском, Кореневском, Беловском районах, что привело к переселению более 150 тысяч жителей в безопасные районы, в том числе и за пределы Курской области.

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