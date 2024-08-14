Масштабная противорейдовая работа ВС РФ в значительной степени сковала силы противника в Курской области

В Курской области продолжаются боевые действия. В первые несколько дней противнику удалось занять значительные территории в Суджанском, Кореневском, Беловском районах, что привело к переселению более 150 тысяч жителей в безопасные районы, в том числе и за пределы Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)