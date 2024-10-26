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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Винисиуса два удара в матче с «Барсой» и ни одного в створ. Вингер «Реала» забивал в трех матчах подряд до класико

Каталонцы разгромили «Реал» в гостях в матче 11-го тура Ла Лиги (4:0). Винисиус за весь матч нанес два удара по воротам «Барсы» (без учета ударов из офсайдных положений).

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