Дженсон Баттон предложил запретить командам Ф1 менять гонщиков

Дженсон Баттон предложил запретить командам Ф1 менять гонщиковAlpineКомандам Формулы 1 надо запретить менять состав пилотов в течение сезона, с таким предложением выступил чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон.
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