Я думаю: Путин устал, а Россия вышла на финишную прямую – мое мнение

Любопытно, однакоПолитикаЯ думаю: Путин устал, а Россия вышла на финишную прямую – мое мнение АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Эх! Устал наш кормчий. Нет уже того блеска в глазах и запала в речах.Вернуться к статье9212НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikita Melnitskyзачем я вижу эту х..ню в своей ленте?Владимир Самойленкону дык эта чмошница бабло таким образом зарабатывает. скока её публикаций вижу, так всё яйцами, ботинками закидана, печеньками нуландихи накормлена, ордена госдепа уже лепить некуда. хоть бы хто в реале эту сучку поймал, да морду начистил. достала уже эта мандавошка своими высерами. и выключить не получается. уже и банила она меня, а высеры её всё равно в ленту лезут.Константин ЗаболотныйАфффтар!!! Не поленись,купи себе мозги,причём желательно с остаточной памятью,что бы хоть чуток врубиться как мы выживали в лихие 90е...Ты явно в те времена или ещё не жил совсем,или жил в чужой стране.Носишься теперь по интернету со своим горшочком дерьмеца и толком не соображаешь на кого бы его вылить.Долбоиоб!!!Людмила Анисина!!!ЕКЕвгений КопыловАвтор дебилоид, кому все это пишет? Вроде как для иностранцев. Что-то пытается втулить о жизни в стране людям, которые в этой самой стране и живут))) Надоели уже упыри зафрахтованные, высасывающие и пальца (условно) всякую ахинею и пытаются ее преподать как умные мысли...Константин ЗаболотныйВсё вы написали правильно."Афффтар"-просто конченная сволочь и явно находится не в России.Людмила АнисинаДурня сколько не учи,он так дурнем и останется)))Владимир ЛомакинОн не всё перечислил. Путин ещё и смертность запретил.Константин ЗаболотныйЯ вспоминаю 90-е,когда для получения доплат за несовершеннолетних детей нужно было пройти столько инстанций,что жена просто плюнула и мы как-от перестали заморачиваться просто плюнув на это дело.Сейчас( у меня 2 внучки 5 ти 3 года) родители которых получили всё до копеечки,практически не утруждаясьВладимир ЛомакинПолучили копеечку. С барского плеча. Вы - рабы. Если учесть рост цен с 90-х, то вы ещё и доплатили.ГусЕнаЛосракину бесполезно доводы приводить; он бывший спекулянт и аферист. Сидел даже за мошенничество. Ему нынешняя Власть поперек горла.Константин ЗаболотныйТы даже оскорблять пытаешься занудно и бездарно,Это скорее всего потому что твоё предназначения не тяффкать самому,а подтяфффкивать тому кто тебе за это башляет.Владимир ЛомакинТы идиот.Vova TimushevРоссия вышла На финишную-- Прямую, в ПРОПАСТЬБорис КошкинКаждые 50-100 лет Россия выходит на эту самую финшную прямую, а все европы и азии с нетерпением ждут этого радостного для них часа Х, но дружно получают пи..ы и успокаиваются на следующие 50-100 лет.ЕКЕвгений КопыловЭто старая добрая традиция запада. Раз в сто лет собраться всем вместе и получить пи..ды от России)))Константин ЗаболотныйДа ты не трусись,ссыкло либберальное. Может ещё поживешь,пока ребятки из ФСБ таких как ты не вычислят ,да и зачистят...Константин ЗаболотныйЭто мозги твои ,Вовочка стекли в канализацию через жопу...Хотя были ли они у тебя-это ещё вопрос...НШНина ШалеваСпасибо, от души посмеялась. Так оно и поучается, раз в50 100 лет к нам привязываются, но получают кирдык от России.Юлия Масловакак-то избирательно ребятки из ФСБ работают.Вычисляют тех,кто говорит нелицеприятную для государства правду.А вот тех,кто идет убивать детей в школах,как-то не в состоянии заранее вычислить.Константин ЗаболотныйПравда и истина-понятия диаметрально противоположные.У каждого из нас своя,удобная для личного потребления правда, а истина,как обычно,никак не связана ни с чьими понятиями. Она существует вне нашего понимания ибо истина это то,что реально соответствует действительному положение вещей.Vova TimushevДУРАК ВЫ СударьГусЕнаА ты почему решил что ваем можешь давать оценки? И Путину и Константину?:)))Константин ЗаболотныйНо не полный же долбоиоб ,как ты!!!Vova Timushevты боишься ты и эастрелисьБорис КошкинДа ты тва.ь скорее закочишься чем Русь. А индусы не "плясали" потому что у них там Ковид свирепствует не по детски, смоти новости , если читать не умеешь. Вы либерасты видимо на самом деле подустали, какие то блевотины у вас стали плоские появляться. Что касается усталости Путина так он уже ж ответил на все поставленные тобой вопросы ситуацией их Киплинга. Все твои западные дружбаны просто активно готовят платформу для разговора Байдена с Путиным, прекоасно понимая , что просто так без всех этой мерозости речи Байдена на три минуты не хватит, а когда начнет Путин говорить то от него вообще только Псаки останутсяВладимирпойди привейся в мозгМСМария СтребулаеваТолсто потроллил или просто дегенерат?mark kapustinНШНина ШалеваНу не хотела смеяться на ночь глядя, но очень смеялась, посмотрела, ну и начала смеяться.. Хотя и неудобно..валерий крыловДействительно ".Воспитание" так лезет из ушей.ГусЕнаА что, смеяться над глупостью-неприлично?mark kapustinРад , что поднял вам настроение!!!Алексей АКСмеяться над Глупостью немного грустно , а такие картинки ...немного попахивают ...примитивностью.)ГусЕнаЯ не про тухлую картинку...Владислав ВладиславОчередной провокатор в лице автора статейки выполз. Скучно.Людмила АнисинаПохоже по некоторым местам текста.что авторишко не из Россииили просто недоучка.Подустал видимо на русском малознакомом сочинять)))ИВАН ПОМНЯЩИЙРОДСТВОАвтор - мудак.НШНина ШалеваГде Вы находите такие хохмы? Комедия..Ирина ВласоваМерзость текст, писака кретин и лебераст - если не применить другую "лексику". Автор дрянь паршивая((( Пусть пойдет убьется об стену))НШНина ШалеваВчера смотрела документальный фильм про Сталина, он имел огромное количество резиденций, но как только он умер, все отобрали. И как только кто-то лишался крупной должности, то его всего лишали. У Вероники Брежневой все отобрали, Галина Брежнева умерла в полной нищете.Владимир Самойленкону чё тупишь? не было у Сталина резиденций. у него была одна шинель и койка в квартире. Сталин за страну был, а не за бабки.ГусЕна:)))НШНина ШалеваДля Сталина строили резиденции его друзья по партии, он ими иногда пользовался, но его дети остались полностью в нищете. Сталин там проводил времена от усталости. А почему наши высшие руководители не должны иметь резиденции и представительства? Какая страна, такой и размах. Мы огромная страна и можем позволить принимать широко своих гостей и друзей. Сам Сталин ходил чуть ли не в отребье, детям ничего не досталось.Владимир Самойленкодля Сталина никто ничего не строил. были дачи, резиденции, бункеры. но не конкретно для Сталина. а для высшего руководства. как и в любой другой стране. поэтому ничего не перешло по наследству. это раз. и два. а хто сказал шо дети Сталина были в нищете? и Сталин ходил не в отребье, а в заштопанной солдатской шинели.ГусЕнаЯ думала вы стебетесь....Владимир Самойленкону дык, правильно думала. хотя это не я придумал, а историки.Владимир ЛомакинА что, не устал? Донбасс продолжают обстреливать. И вот она, долгожданная новость в разделе "срочно". Путин сегодня поручил издать закон о жестоком обращении с животными.Владимир Самойленкои шо Путин должен зделать? закидать Украину Калибрами? или Кинжал всадить в центр Киева? а закон о животных на Украине или в Росии?ГусЕнаА у Лосракина клубника протухла...Алексей АКЛомакин просто тупой коммубзденыш . Работает политическим защеканцем у Зюзи.)ГусЕнаТочно:)))Дмитрий ДемочкинПутин после второго срока, увы, пошел не туда. Это реально печально. с 2012 года число уезжающих из России ученых выросло в пять раз, Но Песков не видит ничего трагичного. Это только ученых! Жизнь ухудшается по всем параметрам. Рост цен и идиотские законы и запреты........ Например теперь по грибы нужно с линейкой ходить))))https://www.currenttime.tv/a/russia-griby/31240795.htmlГусЕнаЭто тебе " ученые" сказали? Сейчас ученым предлагают условия не хуже, чем в Силиконовой долине. Наши родственники вернулись. А они там работали 12 лет! Многие возвращаются.Константин ЗаболотныйА сколько в интернете чудацких комментариев навроде вашего...Офигеть!!!Вы часом не с Украины будете ,Димочка,?НШНина ШалеваЭто тебе сказали социологи от "Левады"? Они получают деньги за свою плохую социологию против нас от Штатов.Дмитрий Демочкинэто вам говорят социологи. я так вижу. хожу и смотрю и покупаюДмитрий ДемочкинМилочка, ты уже давно засветилась, как кремлетролль на ставке. ты бы уже сменила аватарку штоле?))))) Или лень? А мои родственники уехали и рады!Дмитрий ДемочкинУвы, не с неё! а украинцы-это русские! Гаплогруппа одна и та же. Просто ненависть к себе подобным в крови! И выводы........увы....ГусЕнаУ тебя в глазах зайчики?:)) Или Кооя Зайчиков опу показал? По своей продажной душОнке не суди, Фантазер-Нищеброд. У мня достаточно денег и чморю я совков и мракобесов исключительно из удовольствия.ГусЕнаКосишь, однакаВладимир ЛомакинНет денег у Гусыни, врёт как всегда. Она наркоманка, давно всё барыгам отнесла за дозу.ГусЕнаСмешной ты, Лоханкин. Как тебя дерет-то....:)))Константин ЗаболотныйТы ещё, очевидно, малолетка если несёшь подобную политпургу. Нет,,да и никогда не было на Кубани ненависти к украинцам.У нас в станицах по-прежнему балакают на украинском суржике( у нас его кличут -балачка) с удовольствием поют песни на украинском языке,работают бок о бок с украинцам и не переваливают собственную расхлябанность на украинцев( как это делает бандеро-фашистское руководство и главный клоун -специалист по генетальным играм на пианино).И с армянами нет проблем, и с грузинами, и с азербайджанцами, словом со всеми народностями,проживающими на территории края.Краснодарский край, это огромнейший, многонациональный регион, на территории которого бок о бок проживают больше ста пятидесяти народностей. Это русские, греки, армяне, цыгане, татары, украинцы, белорусы, грузины, азербайджанцы, адыгейцы и многие другие.ГусЕнаНу так вслед за ними беги! Чего мучаешься?НШНина ШалеваДа уже 20 лет говорят Путин устал. Говорит тот, кто не умеет и не хочет работать.Дмитрий Демочкинну-ка на 19 тыщ врача скорой поживите и как дальше работать?ГусЕнаВот опять врешь, Старый Пень. Спррси у врача Скорой не про ставку, а про " на руки".Дмитрий ДемочкинВо ты дура то! Мне то у кого спрашивать? у Себя? Вы кремлетролли совсем уже из ума и совести выжили!ГусЕнаПоэтому ты бредишь?:))Константин ЗаболотныйВот вы-не кремлетроли,чего задницу дерёте за смену власти и политического курса страны?.Ну признайся,что незабесплатно ты тут изображаешь радетеля за народное счастье,не слезая с дивану и не отрываясь от бутылки пива.Хотите как в Куеве побузить,помайданить и вторично просрать ,только теперь не СССР ,а уже Россию?Так и валите на Украину,там к тем, кто гадит России относятся весьма благожелательно.Будете вместе с Макаревичем концерты для нациков-бендеровцев давать.ГусЕнаТрепло вонючее-посмотрела -ставка врача Скорой Помощи-45 880 руб.Дмитрий Демочкингде ты посмотрела тупая афца? Тебе опять статисты режимные отчет показали? https://www.rosbalt.ru/like/2019/03/15/1769786.htmlГусЕнаОткрытая вакансия в Омске. Афца-твоя жена-бабка-поганкаГусЕнаТы, видать Тупой алкаш.Дмитрий Демочкина ты кремлеблядь)))))Томара ТычковаК счастью, как бы ты не пыжилась и не тужилась, лживая аврора, мы еще поживем назло тебе.Россия никогда не закончится. Мы победили твоих любимых фашистов в 1945 году и пока мы помним своих предков- победителей в ВОВ, мы будем праздновать Великий День Победы,передавать память о Победе своим потомкам, мы будем жить и развивать свою Великую Страну-Россию назло нашим врагам и злопыхателям в том числе назло данному бумагомарателю.Владимир ЛомакинМы ещё вернём красное знамя победы. Нам не по пути с власовцами. Не примазывайтесь к нашей Победе, вы, власовцы, проиграли.ГусЕнаСамок смешное, что Лосракин вырос в семте стяжателей и аферистов; клубнику человечьим дерьмом поливали и продавали. Ни налгов тебе, ни проверок. А сейчас вдруг наш латентный пидорг Лосракин стал социалистом и ьыкует на разумных людей:))) Видатт, каловые массы с клубнички пропитали мозг. И перешли по наследству к Ублюдку.Таня МетленковаЛенивым пессимистам везде и всегда плохо, отвратительно написано... "лучше там, где нас нет" - старо и неоригинальноНШНина ШалеваДа постоянно западники говорят об усталости нашего Президента. А он только и делает, что Россия с каждым годом процветает. Да, труженик, работяга. Такие умеют быстро отдохнуть и с новыми силами исполняют свой долг. А уж наш Президент, то редко, кто ему уступит в работоспособности. Часто для них работа и есть отдых. Уж сколько Путин ВВ сделал для России, то такие трудяги появляются 1 раз в 100 200 лет. России повезло с Президентом.НШНина ШалеваНу и нашла себе имя аврора. Похожа, как 2 капли воды на ненавистников нашего Государства. В мире их развелось видимо не видимо. Мартышкино зеркало, а не аврора.Юлия МасловаБраво автору! Все верно написал! А уж как посмеялась над тут же активизировавшимися штатными троллями! И ведь норовят ФСБ-шниками напугать! Ну да! Этим ребятам проще вычислить недовольных режимом,чем реальных убийц ,готовящихся к массовым расстрелам детей,найтиГусЕнаМразь, решила поплясать на костях...Алексей АКА что вас вычислять то? Вернее , для чего? Чтобы принудительно лечить ваш идиотизм ?)))ВБВячеслав БелослюдовТы думаешь? Чем, когда мозг отсутствует? Бесконечное "усёпропало" не зае ещё? Ваше племя нудятников уже 200 лет скулит в России! На свежий воздух вас отправлять периодически просто необходимо! На природу!VBvladimir bedarevВот придёт Белый Царь и всё уладит. Время его пришло.
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