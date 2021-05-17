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Я думаю: Путин устал, а Россия вышла на финишную прямую – мое мнение

Я думаю: Путин устал, а Россия вышла на финишную прямую – мое мнение

АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Эх! Устал наш кормчий. Нет уже того блеска в глазах и запала в речах.

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Nikita Melnitsky
зачем я вижу эту х..ню в своей ленте?
Владимир Самойленко
ну дык эта чмошница бабло таким образом зарабатывает. скока её публикаций вижу, так всё яйцами, ботинками закидана, печеньками нуландихи накормлена, ордена госдепа уже лепить некуда. хоть бы хто в реале эту сучку поймал, да морду начистил. достала уже эта мандавошка своими высерами. и выключить не получается. уже и банила она меня, а высеры её всё равно в ленту лезут.
Константин Заболотный
Афффтар!!! Не поленись,купи себе мозги,причём желательно с остаточной памятью,что бы хоть чуток врубиться как мы выживали в лихие 90е...Ты явно в те времена или ещё не жил совсем,или жил в чужой стране.Носишься теперь по интернету со своим горшочком дерьмеца и толком не соображаешь на кого бы его вылить.Долбоиоб!!!
Людмила Анисина
!!!
Евгений Копылов
Автор дебилоид, кому все это пишет? Вроде как для иностранцев. Что-то пытается втулить о жизни в стране людям, которые в этой самой стране и живут))) Надоели уже упыри зафрахтованные, высасывающие и пальца (условно) всякую ахинею и пытаются ее преподать как умные мысли...
Константин Заболотный
Всё вы написали правильно."Афффтар"-просто конченная сволочь и явно находится не в России.
Людмила Анисина
Дурня сколько не учи,он так дурнем и останется)))
Владимир Ломакин
Он не всё перечислил. Путин ещё и смертность запретил.
Константин Заболотный
Я вспоминаю 90-е,когда для получения доплат за несовершеннолетних детей нужно было пройти столько инстанций,что жена просто плюнула и мы как-от перестали заморачиваться просто плюнув на это дело.Сейчас( у меня 2 внучки 5 ти 3 года) родители которых получили всё до копеечки,практически не утруждаясь
Владимир Ломакин
Получили копеечку. С барского плеча. Вы - рабы. Если учесть рост цен с 90-х, то вы ещё и доплатили.
ГусЕна
Лосракину бесполезно доводы приводить; он бывший спекулянт и аферист. Сидел даже за мошенничество. Ему нынешняя Власть поперек горла.
Константин Заболотный
Ты даже оскорблять пытаешься занудно и бездарно,Это скорее всего потому что твоё предназначения не тяффкать самому,а подтяфффкивать тому кто тебе за это башляет.
Владимир Ломакин
Ты идиот.
Vova Timushev
Россия вышла На финишную-- Прямую, в ПРОПАСТЬ
Борис Кошкин
Каждые 50-100 лет Россия выходит на эту самую финшную прямую, а все европы и азии с нетерпением ждут этого радостного для них часа Х, но дружно получают пи..ы и успокаиваются на следующие 50-100 лет.
Евгений Копылов
Это старая добрая традиция запада. Раз в сто лет собраться всем вместе и получить пи..ды от России)))
Константин Заболотный
Да ты не трусись,ссыкло либберальное. Может ещё поживешь,пока ребятки из ФСБ таких как ты не вычислят ,да и зачистят...
Константин Заболотный
Это мозги твои ,Вовочка стекли в канализацию через жопу...Хотя были ли они у тебя-это ещё вопрос...
Нина Шалева
Спасибо, от души посмеялась. Так оно и поучается, раз в50 100 лет к нам привязываются, но получают кирдык от России.
Юлия Маслова
как-то избирательно ребятки из ФСБ работают.Вычисляют тех,кто говорит нелицеприятную для государства правду.А вот тех,кто идет убивать детей в школах,как-то не в состоянии заранее вычислить.
Константин Заболотный
Правда и истина-понятия диаметрально противоположные.У каждого из нас своя,удобная для личного потребления правда, а истина,как обычно,никак не связана ни с чьими понятиями. Она существует вне нашего понимания ибо истина это то,что реально соответствует действительному положение вещей.
Vova Timushev
ДУРАК ВЫ Сударь
ГусЕна
А ты почему решил что ваем можешь давать оценки? И Путину и Константину?:)))
Константин Заболотный
Но не полный же долбоиоб ,как ты!!!
Vova Timushev
ты боишься ты и эастрелись
Борис Кошкин
Да ты тва.ь скорее закочишься чем Русь. А индусы не "плясали" потому что у них там Ковид свирепствует не по детски, смоти новости , если читать не умеешь. Вы либерасты видимо на самом деле подустали, какие то блевотины у вас стали плоские появляться. Что касается усталости Путина так он уже ж ответил на все поставленные тобой вопросы ситуацией их Киплинга. Все твои западные дружбаны просто активно готовят платформу для разговора Байдена с Путиным, прекоасно понимая , что просто так без всех этой мерозости речи Байдена на три минуты не хватит, а когда начнет Путин говорить то от него вообще только Псаки останутся
Владимир
пойди привейся в мозг
Мария Стребулаева
Толсто потроллил или просто дегенерат?
mark kapustin
Нина Шалева
Ну не хотела смеяться на ночь глядя, но очень смеялась, посмотрела, ну и начала смеяться.. Хотя и неудобно..
валерий крылов
Действительно ".Воспитание" так лезет из ушей.
ГусЕна
А что, смеяться над глупостью-неприлично?
mark kapustin
Рад , что поднял вам настроение!!!
Алексей АК
Смеяться над Глупостью немного грустно , а такие картинки ...немного попахивают ...примитивностью.)
ГусЕна
Я не про тухлую картинку...
Владислав Владислав
Очередной провокатор в лице автора статейки выполз. Скучно.
Людмила Анисина
Похоже по некоторым местам текста.что авторишко не из Россииили просто недоучка.Подустал видимо на русском малознакомом сочинять)))
ИВАН ПОМНЯЩИЙРОДСТВО
Автор - мудак.
Нина Шалева
Где Вы находите такие хохмы? Комедия..
Ирина Власова
Мерзость текст, писака кретин и лебераст - если не применить другую "лексику". Автор дрянь паршивая((( Пусть пойдет убьется об стену))
Нина Шалева
Вчера смотрела документальный фильм про Сталина, он имел огромное количество резиденций, но как только он умер, все отобрали. И как только кто-то лишался крупной должности, то его всего лишали. У Вероники Брежневой все отобрали, Галина Брежнева умерла в полной нищете.
Владимир Самойленко
ну чё тупишь? не было у Сталина резиденций. у него была одна шинель и койка в квартире. Сталин за страну был, а не за бабки.
ГусЕна
:)))
Нина Шалева
Для Сталина строили резиденции его друзья по партии, он ими иногда пользовался, но его дети остались полностью в нищете. Сталин там проводил времена от усталости. А почему наши высшие руководители не должны иметь резиденции и представительства? Какая страна, такой и размах. Мы огромная страна и можем позволить принимать широко своих гостей и друзей. Сам Сталин ходил чуть ли не в отребье, детям ничего не досталось.
Владимир Самойленко
для Сталина никто ничего не строил. были дачи, резиденции, бункеры. но не конкретно для Сталина. а для высшего руководства. как и в любой другой стране. поэтому ничего не перешло по наследству. это раз. и два. а хто сказал шо дети Сталина были в нищете? и Сталин ходил не в отребье, а в заштопанной солдатской шинели.
ГусЕна
Я думала вы стебетесь....
Владимир Самойленко
ну дык, правильно думала. хотя это не я придумал, а историки.
Владимир Ломакин
А что, не устал? Донбасс продолжают обстреливать. И вот она, долгожданная новость в разделе "срочно". Путин сегодня поручил издать закон о жестоком обращении с животными.
Владимир Самойленко
и шо Путин должен зделать? закидать Украину Калибрами? или Кинжал всадить в центр Киева? а закон о животных на Украине или в Росии?
ГусЕна
А у Лосракина клубника протухла...
Алексей АК
Ломакин просто тупой коммубзденыш . Работает политическим защеканцем у Зюзи.)
ГусЕна
Точно:)))
Дмитрий Демочкин
Путин после второго срока, увы, пошел не туда. Это реально печально. с 2012 года число уезжающих из России ученых выросло в пять раз, Но Песков не видит ничего трагичного. Это только ученых! Жизнь ухудшается по всем параметрам. Рост цен и идиотские законы и запреты........ Например теперь по грибы нужно с линейкой ходить))))https://www.currenttime.tv/a/russia-griby/31240795.html
ГусЕна
Это тебе " ученые" сказали? Сейчас ученым предлагают условия не хуже, чем в Силиконовой долине. Наши родственники вернулись. А они там работали 12 лет! Многие возвращаются.
Константин Заболотный
А сколько в интернете чудацких комментариев навроде вашего...Офигеть!!!Вы часом не с Украины будете ,Димочка,?
Нина Шалева
Это тебе сказали социологи от "Левады"? Они получают деньги за свою плохую социологию против нас от Штатов.
Дмитрий Демочкин
это вам говорят социологи. я так вижу. хожу и смотрю и покупаю
Дмитрий Демочкин
Милочка, ты уже давно засветилась, как кремлетролль на ставке. ты бы уже сменила аватарку штоле?))))) Или лень? А мои родственники уехали и рады!
Дмитрий Демочкин
Увы, не с неё! а украинцы-это русские! Гаплогруппа одна и та же. Просто ненависть к себе подобным в крови! И выводы........увы....
ГусЕна
У тебя в глазах зайчики?:)) Или Кооя Зайчиков опу показал? По своей продажной душОнке не суди, Фантазер-Нищеброд. У мня достаточно денег и чморю я совков и мракобесов исключительно из удовольствия.
ГусЕна
Косишь, однака
Владимир Ломакин
Нет денег у Гусыни, врёт как всегда. Она наркоманка, давно всё барыгам отнесла за дозу.
ГусЕна
Смешной ты, Лоханкин. Как тебя дерет-то....:)))
Константин Заболотный
Ты ещё, очевидно, малолетка если несёшь подобную политпургу. Нет,,да и никогда не было на Кубани ненависти к украинцам.У нас в станицах по-прежнему балакают на украинском суржике( у нас его кличут -балачка) с удовольствием поют песни на украинском языке,работают бок о бок с украинцам и не переваливают собственную расхлябанность на украинцев( как это делает бандеро-фашистское руководство и главный клоун -специалист по генетальным играм на пианино).И с армянами нет проблем, и с грузинами, и с азербайджанцами, словом со всеми народностями,проживающими на территории края.Краснодарский край, это огромнейший, многонациональный регион, на территории которого бок о бок проживают больше ста пятидесяти народностей. Это русские, греки, армяне, цыгане, татары, украинцы, белорусы, грузины, азербайджанцы, адыгейцы и многие другие.
ГусЕна
Ну так вслед за ними беги! Чего мучаешься?
Нина Шалева
Да уже 20 лет говорят Путин устал. Говорит тот, кто не умеет и не хочет работать.
Дмитрий Демочкин
ну-ка на 19 тыщ врача скорой поживите и как дальше работать?
ГусЕна
Вот опять врешь, Старый Пень. Спррси у врача Скорой не про ставку, а про " на руки".
Дмитрий Демочкин
Во ты дура то! Мне то у кого спрашивать? у Себя? Вы кремлетролли совсем уже из ума и совести выжили!
ГусЕна
Поэтому ты бредишь?:))
Константин Заболотный
Вот вы-не кремлетроли,чего задницу дерёте за смену власти и политического курса страны?.Ну признайся,что незабесплатно ты тут изображаешь радетеля за народное счастье,не слезая с дивану и не отрываясь от бутылки пива.Хотите как в Куеве побузить,помайданить и вторично просрать ,только теперь не СССР ,а уже Россию?Так и валите на Украину,там к тем, кто гадит России относятся весьма благожелательно.Будете вместе с Макаревичем концерты для нациков-бендеровцев давать.
ГусЕна
Трепло вонючее-посмотрела -ставка врача Скорой Помощи-45 880 руб.
Дмитрий Демочкин
где ты посмотрела тупая афца? Тебе опять статисты режимные отчет показали? https://www.rosbalt.ru/like/2019/03/15/1769786.html
ГусЕна
Открытая вакансия в Омске. Афца-твоя жена-бабка-поганка
ГусЕна
Ты, видать Тупой алкаш.
Дмитрий Демочкин
а ты кремлеблядь)))))
Томара Тычкова
К счастью, как бы ты не пыжилась и не тужилась, лживая аврора, мы еще поживем назло тебе.Россия никогда не закончится. Мы победили твоих любимых фашистов в 1945 году и пока мы помним своих предков- победителей в ВОВ, мы будем праздновать Великий День Победы,передавать память о Победе своим потомкам, мы будем жить и развивать свою Великую Страну-Россию назло нашим врагам и злопыхателям в том числе назло данному бумагомарателю.
Владимир Ломакин
Мы ещё вернём красное знамя победы. Нам не по пути с власовцами. Не примазывайтесь к нашей Победе, вы, власовцы, проиграли.
ГусЕна
Самок смешное, что Лосракин вырос в семте стяжателей и аферистов; клубнику человечьим дерьмом поливали и продавали. Ни налгов тебе, ни проверок. А сейчас вдруг наш латентный пидорг Лосракин стал социалистом и ьыкует на разумных людей:))) Видатт, каловые массы с клубнички пропитали мозг. И перешли по наследству к Ублюдку.
Таня Метленкова
Ленивым пессимистам везде и всегда плохо, отвратительно написано... "лучше там, где нас нет" - старо и неоригинально
Нина Шалева
Да постоянно западники говорят об усталости нашего Президента. А он только и делает, что Россия с каждым годом процветает. Да, труженик, работяга. Такие умеют быстро отдохнуть и с новыми силами исполняют свой долг. А уж наш Президент, то редко, кто ему уступит в работоспособности. Часто для них работа и есть отдых. Уж сколько Путин ВВ сделал для России, то такие трудяги появляются 1 раз в 100 200 лет. России повезло с Президентом.
Нина Шалева
Ну и нашла себе имя аврора. Похожа, как 2 капли воды на ненавистников нашего Государства. В мире их развелось видимо не видимо. Мартышкино зеркало, а не аврора.
Юлия Маслова
Браво автору! Все верно написал! А уж как посмеялась над тут же активизировавшимися штатными троллями! И ведь норовят ФСБ-шниками напугать! Ну да! Этим ребятам проще вычислить недовольных режимом,чем реальных убийц ,готовящихся к массовым расстрелам детей,найти
ГусЕна
Мразь, решила поплясать на костях...
Алексей АК
А что вас вычислять то? Вернее , для чего? Чтобы принудительно лечить ваш идиотизм ?)))
Вячеслав Белослюдов
Ты думаешь? Чем, когда мозг отсутствует? Бесконечное "усёпропало" не зае ещё? Ваше племя нудятников уже 200 лет скулит в России! На свежий воздух вас отправлять периодически просто необходимо! На природу!
vladimir bedarev
Вот придёт Белый Царь и всё уладит. Время его пришло.

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