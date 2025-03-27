Время менять будущее: гороскоп для всех знаков зодиака на апрель 2025 года Ольга БезродняяАпрель 2025 года обещает быть благоприятным месяцем для всех знаков зодиака, благодаря сильной энергии планет, которые напрямую будут помогать и вносить позитивные тенденции в жизнь на протяжении всего месяца.