В Забайкальском крае член Общественного совета приняла участие в профилактическом рейде

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Чите Елена Базаргуруева и член Общественного совета при региональном УМВД, руководитель общественной организации «Трезвое Забайкалье» Валентина Сапунова посетили семьи, состоящие на профилактических учетах.