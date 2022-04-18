В Забайкальском крае член Общественного совета приняла участие в профилактическом рейде

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Чите Елена Базаргуруева и член Общественного совета при региональном УМВД, руководитель общественной организации «Трезвое Забайкалье» Валентина Сапунова посетили семьи, состоящие на профилактических учетах.
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