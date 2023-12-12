Путин: Теперь России никто не указ! Доверие лопнуло, его больше нет и не будет...

Сегодня 29K прочитали На проходящем инвестиционном форуме «Россия зовёт!» Владимир Владимирович в очередной раз выдал "базу", напомнив всем, что из себя представляет истинный западный мир, его многолетнее лицемерие и те последствия, с которыми сегодня столкнулся весь мир.