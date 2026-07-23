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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На мосту через Лосиху изменится схема движения с 25 июля

На мосту через Лосиху изменится схема движения с 25 июля

Это связано с завершением ремонта первой половины мостового сооружения на Правобережном тракте В субботу, 25 июля, на Правобережном тракте в районе моста через реку Лосиха будет скорректирована схема дорожного движения, сообщает алтайский Минтранс.

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