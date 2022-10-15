Режиссер Егор Кончаловский заявил, что понимает отъезд Пугачевой из России

Режиссер Егор Кончаловский в интервью kp.ru заявил, что понимает очередной отъезд Пугачевой. "Алла Борисовна, действительно, эпоха По-человечески ее поступок понятен, скажу больше — и от своей супруги я бы такого ожидал", - сказал Кончаловский.