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Режиссер Егор Кончаловский заявил, что понимает отъезд Пугачевой из России

Режиссер Егор Кончаловский заявил, что понимает отъезд Пугачевой из России

Режиссер Егор Кончаловский в интервью kp.ru заявил, что понимает очередной отъезд Пугачевой. "Алла Борисовна, действительно, эпоха По-человечески ее поступок понятен, скажу больше — и от своей супруги я бы такого ожидал", - сказал Кончаловский.

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