Советские противотанкисты дали ЖЕСТКИЙ ОТПОР наглой немецкой разведке. Накануне танкового сражения под Горшечным (2021)

"В центре наш взвод, в начале атака проходит успешно - русские засевшие в одиночных норах уничтожаются ручными гранатами и огнем пулеметов, но ни один из них не сдался.
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