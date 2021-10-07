Мировое обозрение

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Советские противотанкисты дали ЖЕСТКИЙ ОТПОР наглой немецкой разведке. Накануне танкового сражения под Горшечным (2021)

Советские противотанкисты дали ЖЕСТКИЙ ОТПОР наглой немецкой разведке. Накануне танкового сражения под Горшечным (2021)

"В центре наш взвод, в начале атака проходит успешно - русские засевшие в одиночных норах уничтожаются ручными гранатами и огнем пулеметов, но ни один из них не сдался.

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