К началу осени в Омске без горячей воды остаются более 600 домов - по некоторым адресам ее обещают дать через месяц.
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К началу осени в Омске без горячей воды остаются более 600 домов - по некоторым адресам ее обещают дать через месяц.