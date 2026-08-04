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Региональный центр компетенций Подмосковья успешно прошел сертификацию

Региональный центр компетенций Подмосковья успешно прошел сертификацию

Региональному центру компетенций (РЦК) Московской области, который помогает предприятиям осваивать техники бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда», дали положительную оценку федеральные коллеги.

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