Региональный центр компетенций Подмосковья успешно прошел сертификацию

Региональному центру компетенций (РЦК) Московской области, который помогает предприятиям осваивать техники бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда», дали положительную оценку федеральные коллеги.
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