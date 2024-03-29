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Трое бойцов ВС России ранены после атаки дрона под Белгородом

Трое бойцов ВС России ранены после атаки дрона под Белгородом

РИАМО - 29 мар. В Белгородской области дрон атаковал российских военных около села Щетиновка. В результате случившегося ранения получили трое бойцов, сообщает «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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