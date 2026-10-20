Депутаты Госдумы, оценивая труд Минфина по обеспечению социальных гарантий граждан, поддерживают кандидатуру выдвинутого на должность зампреда Правительства — Министра финансов РФ Антона Силуанова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эксперт Кнутов: В...
- Хуснуллин: в пере...
- Зеленский предлож...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым