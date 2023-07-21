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  • ПавелЗзаварзин
    Это дерьмо давно должно быть в зоне.Следствие попроси...
  • Лаврентий Палыч Берия
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  • HotRS
    Он, как любитель реконструкций, оторвался от действительности и не понял, что игры закончились.Следствие попроси...

Официальный представитель Кремля Песков призвал помнить и не забывать, что в честь Исинбаевой играл гимн и поднимался флаг России

Официальный представитель Кремля Песков призвал помнить и не забывать, что в честь Исинбаевой играл гимн и поднимался флаг России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал помнить и не забывать заслуги перед Россией двукратной олимпийской чемпионки, победительницы мировых и европейских первенств Елены Исинбаевой.

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