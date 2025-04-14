На российском вулкане обнаружили парящее озеро

Парящее озеро на куполе действующего камчатского вулкана Шивелуч / © Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Озеро овальной формы раскинулось на 70 метров с севера на юг и 50 метров с запада на восток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии